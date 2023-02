Robinhood rate le consensus et "shorte" une action 'meme' par accident

(Boursier.com) — Robinhood progressait hier soir, après bourse à Wall Street. Le courtier en ligne américain a pourtant raté le consensus sur le trimestre clos. Robinhood a même vendu à découvert par accident une action 'meme', Cosmos Health, ce qui lui a valu une perte de 57 millions de dollars. Vlad Tenev, le directeur général de Robinhood, admettant la bourde, a évoqué une "erreur de traitement sur une OST", "vraiment décevante" ! Cosmos Health avait ainsi effectué un regroupement par 25 de ses titres en décembre, juste quelques heures après avoir annoncé ses intentions, ce qui semble avoir perturbé les portails de trading... En dehors de cette erreur, Robinhood Markets a aussi indiqué hier que son conseil d'administration avait autorisé la société à poursuivre l'achat d'actions détenues par Sam Bankman-Fried, fondateur de l'échange de cryptomonnaies FTX qui s'était effondré l'année dernière. Bankman-Fried détient plus de 7% de Robinhood, soit plus de 50 millions de titres, via Emergent Fidelity Technologies. Les analystes s'interrogeaient sur le timing de la liquidation de cette participation, au beau milieu du scandale FTX.

Pour finir en beauté, Robinhood a dévoilé pour son quatrième trimestre une perte nette de 166 millions de dollars soit 19 cents par titre, contre 423 millions de dollars de déficit un an avant. Les revenus ont augmenté de 5% à 380 millions de dollars. Le consensus était de 15 cents de perte par action et 396 millions de dollars de revenus.