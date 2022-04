Robinhood plonge, plombé par un broker

(Boursier.com) — Robinhood décroche avant bourse à Wall Street suite à une dégradation de 'neutre' à 'vendre' de Goldman Sachs. La banque pense que le courtier en ligne fait face à des vents contraires alors que les investisseurs particuliers deviennent moins engagés sur le marché boursier. Cette baisse de l'engagement se manifeste, alors que les actions entrent dans une longue période de pertes et que les effets des chèques de relance s'estompent. "Alors que les avantages de la relance diminuent et que les impacts de la hausse des prix de l'essence et de l'inflation se répercutent sur l'économie, nous pensons que Robinhood pourrait continuer à voir des niveaux de désabonnement plus élevés", a déclaré Goldman.

La banque ne voit pas Robinhood atteindre la rentabilité en 2023, compte tenu de ses récentes tendances de croissance, alors que les ouvertures de nouveaux comptes ralentissent. En outre, les comptes chez Robinhood concernent généralement de petits investisseurs qui ne font que commencer, avec une taille moyenne de compte oscillant autour de 4 000$. Cela n'a rien à voir avec d'autres sociétés de courtage comme Charles Schwab et Interactive Brokers, qui ont toutes deux des tailles de compte moyennes se mesurant en centaines de milliers de dollars... Robinhood a peu de support de valorisation compte tenu de son manque de rentabilité et du ralentissement de sa croissance, alors que sa capitalisation boursière avoisine les 11 milliards de dollars.

"L'absence d'une voie claire vers la rentabilité dans un environnement de plus en plus sceptique quant à la valorisation des technologies financières non rentables sur une base multiple de revenus limite la voie à une réévaluation à court terme", résume GS.

Robinhood pourrait encore surprendre s'il communique une voie claire vers des bénéfices constants, montre un potentiel de conquête de clientèle sur de nouveaux produits et soutient une croissance plus élevée des utilisateurs. Robinhood commence à déployer un portefeuille 'crypto'. Près de 2 millions de clients sur la liste d'attente WenWallets de Robinhood pourront envoyer et recevoir des cryptomonnaies ainsi qu'acheter des jetons non fongibles (NFT). Mais pour l'instant, cela ne suffit pas pour convaincre GS, qui a fixé un objectif de cours de 13$.