Robinhood : les revenus déçoivent, mais...

(Boursier.com) — Robinhood corrige de 8% avant bourse à Wall Street. Le groupe californien de services financiers, connu pour son offre de courtage en ligne, a affiché des revenus inférieurs aux attentes, avec la baisse des volumes dans les cryptomonnaies. Les revenus totaux ont été de 467 millions de dollars sur la période, contre 479 millions de consensus. Ils augmentent tout de même de 29% en glissement annuel. Les revenus de transactions ont reculé de 11% à 185 millions de dollars, du fait surtout de la chute observée sur les 'cryptos'. La perte nette trimestrielle a été de 85 millions de dollars et 9 cents par titre, contre 175 millions de dollars un an plus tôt. L'Ebitda ajusté a flambé quant à lui à 137 millions de dollars, pratiquement triplé en glissement annuel. Le niveau de cash et équivalents ressortait à 4,9 milliards de dollars en fin de période contre 6,2 milliards un an plus tôt.