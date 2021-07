Robinhood, le courtier des petits porteurs, bientôt coté à Wall Street

(Boursier.com) — Le courtier en ligne Robinhood, qui a attiré vers la Bourse une nouvelle génération d'actionnaires actifs sur les réseaux sociaux, prépare son introduction à Wall Street, même si la société traîne derrière elle de nombreuses casseroles judiciaires. Elle vient ainsi d'être condamnée à une amende record de 70 millions de dollars par les autorités américaines pour avoir fourni de fausses informations à ses clients, avec des conséquences parfois dramatiques.

La société américaine a déposé le 2 juillet dernier son prospectus d'IPO auprès des autorités boursières américaines, sans préciser à quelle date elle comptait être cotée, ni quels montants elle compte lever à cette occasion. Robinhood prévoit de s'introduire au Nasdaq, sous le code mnémo "HOOD". Il viserait une valorisation boursière de 40 milliards de dollars, selon des sources citées par la presse. L'application de courtage précise qu'elle réservera 20 à 35% des actions émises à l'occasion de l'IPO à ses clients.

Bénéficiaire en 2020 dans un contexte de crise sanitaire

Robinhood, concurrent de sociétés plus anciennes comme Charles Schwab, propose de négocier des valeurs mobilières (actions, mais aussi options et cryptomonnaies) sans payer de commission, et via une application mobile Cette formule mobile et gratuite a contribué à séduire 18 millions d'utilisateurs à la fin mars 2021. La société estime avoir accueilli à elle seule 50% de l'ensemble des nouveaux boursicoteurs américains depuis 2016.

En 2020, Robinhood est parvenu à dégager un bénéfice de 7,5 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 959 millions de dollars, précise le groupe dans son prospectus. L'an dernier, le courtier a profité de la crise sanitaire, qui a encouragé de nombreux investisseurs particuliers à se lancer sur les marchés financiers. Ces "traders sociaux" (qui communiquent sur le forum 'WallStreetBets'), se sont illustrés depuis le début 2021 en faisant flamber des valeurs spéculatives telles que GameStop et AMC Entertainment, et en prenant à contre-pied des fonds spéculatifs qui avaient vendu ces titres à découvert.

Un business model basé sur la revente de flux d'ordre

Robinhood est cependant souvent accusé de contribuer à transformer la Bourse en casino. Ainsi, l'investisseur milliardaire Warren Buffet a estimé que Robinhood est devenu "une partie très importante de l'aspect casino" de Wall Street. "Il n'y a rien d'illégal à cela, il n'y a rien d'immoral, mais je ne pense pas que vous construisiez une société autour des gens qui le font", a-t-il regretté, début mai, à l'occasion de l'assemblée générale annuelle de sa société Berkshire Hathaway.

Autre sujet de polémique : l'activité principale de Robinhood (75% de ses revenus en 2020 et 81% au 1er trimestre 2021) repose sur une pratique controversée, appelée paiement pour le flux d'ordres. Elle consiste pour le courtier à vendre les transactions de ses clients à des teneurs de marchés, souvent des traders à haute fréquence comme Citadel, qui promettent en retour d'exécuter la transaction au prix actuel du marché, ou à un prix supérieur.

Par ailleurs, Robinhood fait l'objet de non moins de 7 enquêtes réglementaires ou judiciaires en cours, révèle le prospectus de l'introduction en Bourse. Parmi celles-ci figure une action en justice du Department of Financial Services de l'Etat de New York sur des questions de lutte contre le blanchiment d'argent et de cybersécurité. Selon les états financiers de Robinhood, cette seule affaire pourrait déboucher sur une amende d'environ 10 millions de dollars.

Amende record de 70 M$ pour avoir trompé ses clients

La semaine dernière, l'agence règlementaire américaine FINRA a infligé à Robinhood une amende record de 70 millions de dollars pour avoir communiqué de fausses informations à des "millions de clients". Robinhood a infligé un "préjudice important et généralisé" à ses clients sur la période 2016-2021 a estimé la FINRA.

Les fausses informations concernaient plusieurs points fondamentaux, comme le montant dont disposaient certains clients sur leur compte, ou le risque de pertes auquel ils faisaient face sur certaines opérations, ou encore le fait de savoir s'ils pouvaient effectuer des transactions à crédit (sur marges). Un étudiant de 20 ans s'était même suicidé, après avoir cru qu'il s'était endetté à cause d'opérations réalisées sur l'application. Son compte Robinhood affichait un solde négatif de 730.000 dollars, alors qu'il était en fait créditeur, a souligné la FINRA.

En décembre 2020, Robinhood avait déjà été condamné à une amende 65 M$ par la SEC, le gendarme de la Bourse américaine, qui accusait le courtier d'avoir trompé ses clients sur la façon dont il gagnait de l'argent, mais également de ne pas fournir la meilleure exécution des ordres.

L'Etat du Massachusetts tente d'interdire Robinhood !

D'autres procédures encore en cours, dont plusieurs actions de groupe, portent sur les problèmes techniques de la plateforme de trading, mais aussi sur ses pratiques commerciales. Des clients ont notamment porté plainte contre la décision de Robinhood de suspendre les transactions sur l'action GameStop en janvier dernier en pleine folie spéculative. Cette tempête avait obligé Robinhood à lever dans la précipitation 3,5 milliards de dollars auprès d'investisseurs sous forme de dette convertible pour faire face à des appels de marge.

Enfin, les autorités de régulation de l'Etat du Massachusetts essaient d'obtenir la révocation de l'autorisation de Robinhood d'exercer comme courtier dans cet Etat. Les régulateurs estiment que le courtier en ligne incite de manière trop agressive ses clients, qui sont parfois très inexpérimentés, à parier sur les marchés. L'Etat lui reproche notamment de récompenser en cash les clients effectuant de nouveaux dépôts sur leur compte.