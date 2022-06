Robinhood : la spéculation retombe, après les rumeurs d'OPA

(Boursier.com) — Robinhood , le courtier discount américain, reperd 4% avant bourse à Wall Street ce mardi, après avoir flambé hier de 14% sur la rumeur d'une potentielle offre d'acquisition de FTX, une plateforme d'échange de cryptomonnaies. Sam Bankman, le directeur général de FTX, a démenti les rumeurs, alors que Bloomberg avait précédemment indiqué que son groupe explorait une possible acquisition de Robinhood, plateforme de trading digital qui avait joué un rôle essentiel durant la folle période des 'meme stocks' à Wall Street. Bankman assure donc qu'il n'y aurait pas de conversations actives en vue d'un possible rapprochement de son groupe et de Robinhood - introduit en bourse il y a un peu moins d'un an.