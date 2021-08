Robinhood : flambée inattendue

Robinhood : flambée inattendue









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après une IPO chaotique fin juillet, Robinhood reprend des couleurs. Le titre s'est enflammé hier soir de 24,2% à 46,8$ à Wall Street, bien au-dessus de son prix d'introduction. Il atteint son plus haut de sa courte histoire boursière. Pour son premier jour de cotation sur le Nasdaq, le titre avait fondu 12% sous son prix d'IPO, peut-être du fait du mode d'introduction par enchère hybride et de l'absence de période de lock-up pour les 15% d'actions détenues par les employés. Cathie Wood et son fonds Ark Innovation avaient profité de la faiblesse initiale des cours pour acheter 4,9 millions de pièces, jeudi et vendredi, la semaine dernière.

Le courtier en ligne, qui avait beaucoup fait parler de lui durant la folie des WallStreetBets et des 'meme stocks', est désormais le troisième acteur sectoriel aux USA derrière Schwab et Fidelity, avec plus de 22 millions de clients et plus de 100 milliards de dollars d'actifs clients. Le groupe, qui contribue à démocratiser la finance et la bourse, est coté sur le Nasdaq sous le symbole 'HOOD'. L'IPO avait été pricée à 38$ par titre pour une valorisation de près de 32 milliards de dollars. La fourchette indicative allait de 38 à 42$. L'application offre une manière facile d'acheter et revendre actions, ETFs et cryptomonnaies. Un tiers des actions vendues étaient proposées aux propres utilisateurs du service directement sur l'application, afin de les placer sur un pied d'égalité avec les institutionnels. La levée de fonds était voisine de 2,1 milliards de dollars.