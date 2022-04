Robinhood chute après des résultats décevants

(Boursier.com) — Robinhood est sous pression avant bourse à Wall Street (-11%) après que l'application de courtage en ligne ait raté le consensus en matière de bénéfices et de revenus. La firme a enregistré sur le trimestre clos fin mars une perte ajustée de 392 millions de dollars, soit 0,45$ par titre contre 0,36$ attendu, pour des revenus de 299 millions de dollars, contre 522 M$ un an plus tôt et 352,93 M$ de consensus. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels (MAU) a diminué de 10% à 15,9 millions en mars, contre 17,7 millions un an plus tôt, période au cours de laquelle l'application de trading avait enregistré des volumes de transactions et des ouvertures de compte records avec la folie des 'actions mèmes'.

"Nous voyons nos clients affectés par l'environnement macroéconomique, ce qui se reflète dans nos résultats de ce trimestre", a déclaré Jason Warnick, directeur financier de Robinhood Markets. "Dans le même temps, nous avons également progressé sur nos plans à long terme et continuons à les poursuivre de manière agressive".

Alors que l'enthousiasme des petits investisseurs a contribué à l'introduction en bourse de Robinhood en juillet dernier, il reste à voir s'ils resteront pour utiliser une variété de nouvelles fonctionnalités que la société se précipite de développer (compte de dépenses, prêts d'actions, portefeuilles crypto...). Robinhood, qui ne fournira plus de prévisions de revenus, publiera des mesures sur une base mensuelle, afin de donner aux investisseurs une image plus détaillée de ses volumes de transactions et de ses utilisateurs actifs, ainsi que d'autres aspects de l'entreprise.