Robinhood : c'est le grand jour !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'introduction en bourse du courtier en ligne Robinhood a lieu ce jour à Wall Street. Le broker, qui avait beaucoup fait parler de lui durant la folie des WallStreetBets et des 'meme stocks', est désormais le troisième acteur sectoriel aux USA derrière Schwab et Fidelity, avec plus de 22 millions de clients et plus de 100 milliards de dollars d'actifs clients. Le groupe, qui contribue à démocratiser la finance et la bourse, sera coté sur le Nasdaq sous le symbole 'HOOD'. L'IPO (introduction en bourse) est pricée à 38$ par titre pour une valorisation de près de 32 milliards de dollars. La fourchette indicative allait de 38 à 42$. L'application offre une manière facile d'acheter et revendre actions, ETFs et cryptomonnaies. Un tiers des actions vendues sont proposées aux propres utilisateurs du service directement sur l'application, afin de les placer sur un pied d'égalité avec les institutionnels. La levée de fonds serait voisine de 2,1 milliards de dollars au total.

Les premières indications ce jour avant la cotation montrent que l'ouverture pourrait se faire au moins 10% au-dessus du prix d'IPO.