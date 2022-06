Robinhood: +14% à Wall Street, FTX envisagerait une offre

(Boursier.com) — Le titre du courtier en ligne américain Robinhood s'est envolé de 14% lundi à Wall Street pour finir à 9,12$, après des informations de Bloomberg, selon lesquelles la firme de négociation de crypto-actifs FTX réfléchit en interne à faire une offre d'achat.

Robinhood toutefois n'a pour l'instant pas reçu d'approche formelle de rachat, et aucune décision finale n'a été prise du côté de FTX, qui pourrait choisir de ne pas mener à bien l'opération, selon des sources citées par l'agence d'informations financières.

Le 13 mai dernier, Sam Bankman-Fried, le directeur général de FTX avait révélé avoir acquis une participation de 7,6% dans le capital de Robinhood pour 648 millions de dollars, déclenchant des spéculations sur ses intentions. Fondée en mai 2019, et basée à Nassau, au Bahamas, FTX n'est pas présente commercialement actuellement aux Etats-Unis, mais est l'une des plus importantes plateformes mondiales de négociation de cryptomonnaies, rivale de Coinbase et de Binance.

Pour entrer au capital, le patron et co-fondateur de FTX a profité de la chute du titre Robinhood, qui évolue ces derniers temps sur ses plus bas historiques, en recul de plus de 75% par rapport à son cours d'introduction en juillet dernier, à 38$.

Le titre Robinhood a par ailleurs été soutenu lundi par un conseil de Goldman Sachs, qui est passé de "vendre" à "neutre", du fait d'une balance risque sur récompense jugée plus équilibrée, suite à la récente sous-performance boursière significative du titre.