Robertet : semestriels bien orientés

(Boursier.com) — Les résultats du premier semestre de l'année 2022 de Robertet ont été bons dans un contexte très volatile avec une hausse du chiffre d'affaires publié de +20,6%, une progression de l'EBITDA de +16,8% et une hausse du résultat net de +18,4% à 45 ME.

Ces résultats sont soutenus par la croissance organique, les acquisitions et les taux de change favorables.

A périmètre constant, la croissance est de +10,9%. A périmètre et taux de change constants, le chiffres d'affaires augmente de +5,8%.

Dans un contexte international instable et devant l'inflation des coûts de matières, de transport et d'énergie, Robertet reste prudent et prévoit une croissance de chiffres d'affaires située entre 7 et 9% pour l'ensemble de l'année 2022.