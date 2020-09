Robertet résiste au premier semestre

(Boursier.com) — Robertet publie ses comptes du premier semestre qui ont été revus par les commissaires aux comptes. Le chiffre d'affaires est en baisse de 2,6% (de 4,3% à taux de change et structure constants) à 280,2 millions d'euros. Ceci reflète une bonne résistance de l'activité dans l'ensemble de ses Divisions Opérationnelles malgré l'incidence négative de la crise sanitaire. Le résultat semestriel bénéficie de la sensible amélioration des marges - produits et des frais généraux très bien maîtrisés. Il en résulte un Ebitda en croissance de près de 7,6% à 56,16 millions d'euros. Le résultat net part du groupe progresse de 2,3% à 30,1 millions d'euros.

La structure financière de Robertet, sans endettement, s'est encore améliorée, donnant la capacité au groupe de saisir toute opportunité de croissance externe dans le cadre de sa stratégie. Au 31 août, le chiffre d'affaires consolidé est de 366,4 millions d'euros en baisse de 3,8% (de 4,3% à taux de change et structure constants).