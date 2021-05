Robertet rachète Ecom Food Industries au Canada

Crédit photo © Robertet

(Boursier.com) — Robertet annonce le rachat de la société Ecom Food Industries basée à Toronto, Canada.

Ecom est une société leader nord-américaine spécialisée dans la fabrication d'arômes et de certains extraits naturels très spécifiques. Ecom s'adresse aux industries de l'agroalimentaire, de la santé, des nutraceutiques et des cosmétiques.