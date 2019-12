Robertet : prise de participation majoritaire dans la société Sirius

Robertet : prise de participation majoritaire dans la société Sirius









(Boursier.com) — Le Groupe Robertet annonce une prise de participation majoritaire dans la société Sirius. Cet investissement réaffirme la volonté du groupe de rester l'acteur indépendant et incontournable des produits Naturels Aromatiques. En investissant dans Sirius, Robertet renforce également sa position de leader sur les Huiles Essentielles Bio et les eaux florales. Cette opération consolide le sourcing du Groupe grâce à de nouvelles filières intégrées et s'inscrit dans une suite logique à l'intégration de la SAPAD.

"Nous sommes convaincus que l'avenir des produis Naturels passera par le Bio" commente le groupe. "Cette prise de participation est aussi une opportunité pour le Groupe Robertet d'offrir un service de produits clé en main destinés au bien-être. Sirius gardera son autonomie sous la direction de son fondateur, Gilles Berthoumieux. Les bénéfices de ce rapprochement seront multiples pour les deux sociétés".

Sirius est une société fondée par Gilles Berthoumieux en 1996, pionnier dans les Huiles essentielles Bio et réalise un chiffre d'affaires d'environ 10 ME. Grace à un sourcing intégré verticalement, Sirius offre un large choix d'Huile essentielles certifiées Biologiques. Sirius offre également un service de formulation, de fabrication et de conditionnement à façon de produits bien-être certifiés biologiques...