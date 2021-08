Robertet prend une participation majoritaire dans Astier Demarest

(Boursier.com) — Robertet prend une participation majoritaire dans la société Astier Demarest basée à Grasse (France). Astier Demarest est une société familiale historique grassoise spécialisée dans le 'sourcing' et la distribution de matières premières pour les secteurs de la parfumerie, de la cosmétique, de l'aromathérapie et des arômes alimentaires. Cet investissement s'inscrit pleinement dans la volonté de Robertet de conforter sa position de leader mondial des ingrédients aromatiques et de renforce son avantage compétitif dans le 'sourcing' durable de produits Naturels avec une présence à la source accrue sur certaines filières stratégiques pour notre industrie.

François et Bruno Destoumieux conserveront leurs fonctions à la direction générale, avec le soutien du groupe pour les accompagner dans leur développement de filières durables et d'enrichir leur distribution avec la palette d'ingrédients naturels et biologiques de Robertet.