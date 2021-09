Robertet : le résultat net part du groupe s'élève à 38 ME au S1

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Robertet s'est tenu à Grasse le 21 septembre sous la Présidence de Monsieur Philippe Maubert et a arrêté les comptes du premier semestre qui ont été revus par les commissaires aux comptes.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 297,6 millions d'euros en croissance de 6,2% (10,6% à taux de change constant).

Le résultat net part du groupe s'élève à 38 millions d'euros, en croissance de 26,5% par rapport à juin 2020.

Les performances ont été particulièrement favorables pour Robertet Grasse et les Etats Unis, après un tout début d'année plus difficile. Ceci démontre la résistance de Robertet à la crise sanitaire et sa bonne maîtrise de la gestion opérationnelle.

L'EBITDA courant au 30 juin est aussi en progression de 9,1% améliorant les indicateurs de performance. Sur 2 ans, à partir de Juin 2019, ce dernier est en hausse de 17,5% et le résultat net de 29,4% reflétant une progression continue des paramètres clés.

Au 31 août 2021, le chiffre d'affaires consolidé est de 401,5 millions d'euros en hausse de 9,6% (13,8% à taux constant).