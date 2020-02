Robertet grimpe après la montée au capital de Givaudan

Crédit photo © Robertet

(Boursier.com) — Robertet prend 4,9% à 993 euros ce mercredi, alors que la société suisse Givaudan a informé que suite à des achats effectués sur le marché, elle détenait 108.109 actions de Robertet représentant 4,68% du capital. Elle procède à la mise au nominatif de ces actions. Cette prise de participation n'a pas été sollicitée par Robertet et n'a fait l'objet d'aucune négociation. "Comme cela a toujours été affirmé, l'indépendance du groupe reste la priorité car elle est créatrice de valeur et de croissance à venir", a commenté sobrement Robertet. La répartition du capital est de 47,02% pour la famille Maubert (67,5% des droits de vote), 21,61% du capital pour Firmenich (11,27% des droits), 4,68% pour Givaudan (3,19% des droits) et 26,69% d'autres actionnaires (18,03% des droits).