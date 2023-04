Robertet : des résultats 2022 encore en hausse

(Boursier.com) — Le spécialiste des produits naturels pour la parfumerie Robertet a dégagé un EBITDA 2022 de 128,4 millions d'euros, en hausse de +9,2% malgré un contexte de forte pression sur les marges liée à l'inflation des coûts de matières premières, d'énergie et de transport. Il représente 18,3% du chiffres d'affaires net, soit un recul relatif par rapport à 19,4% en 2021.

Le chiffre d'affaires 2022 avait progressé de +16% pour atteindre 703 millions d'euros soit +5,4% à taux de change et structure constants.

Le résultat opérationnel courant progresse aussi de 9% à 101,9 ME et le bénéfice net s'améliore de 6% à 76 ME. Il sera proposé à l'AG du 14 juin la distribution d'un dividende de 8,50 euros par action, en augmentation de 6,2% par rapport à 2022.

Robertet prévoit une croissance annuelle entre 6 et 8%, incluant une partie de croissance externe et hors effets de change. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires est annoncé en hausse de 7% par rapport à 2022 (4,1% à taux de change et structure constants).