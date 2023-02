Robertet : chiffre d'affaires 2022 meilleur que prévu

(Boursier.com) — Le groupe Robertet qualifie son chiffre d'affaires 2022 d'excellent avec une hausse de 16% à 703 ME. A périmètre constant, la croissance est de +11,4% et dépasse les prévisions. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires augmente de 5,4%.

Les divisions de Robertet sont toutes en croissance sur l'année 2022 : les Matières Premières représentent 26,5 % du chiffre d'affaires et progressent de 14,9% (+11,2% à taux constant), la Parfumerie représente 35,7% du chiffre d'affaires et croît de 13% (+7,4% à taux constant), les Arômes représentent 35,2% du chiffre d'affaires et augmentent de 19,3% (+10,8% à taux constant). La division Health & Beauty continue à s'accroître fortement grâce à ses actifs naturels et progresse de +27% à fin décembre 2022 (+21,8% à taux constant).

La performance est portée par l'Europe, l'Amérique latine et l'Asie, tandis que l'Amérique du Nord est en léger recul à taux de change constants.

Dans le contexte toujours vivement inflationniste des matières premières, des coûts d'énergie et des frais de transports, Robertet anticipe pour les résultats annuels 2022 une dégradation modérée du ratio EBITDA Courant/ chiffre d'affaires, lequel s'était établi à 19,4% en 2021.