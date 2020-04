Robertet : CA consolidé au 31 mars de 147,8 ME, en hausse de 2,9%

(Boursier.com) — Robertet annonce un chiffre d'affaires consolidé de 554 millions d'euros sur 2019, en augmentation de 5,6% (+3,3% à taux de change constant), malgré un ralentissement qui avait été prévu pour le second semestre. Le Bénéfice net consolidé est de 53 millions d'euros, en augmentation de 2%, comme cela avait été annoncé dans le communiqué du 26 février 2020.

L'Assemblée Générale Ordinaire sera convoquée à huis clos le 24 juin 2020 compte tenu des mesures de confinement.

Alors qu'une hausse avait été initialement envisagée, il sera proposé la distribution d'un dividende de 5 euros par titre contre 5,6 euros pour l'exercice précédent soit une baisse de 11% qui s'inscrit dans l'environnement actuel.

Dans la même logique, pour tenir compte de la situation liée au Covid et de ses conséquences sur bien des points, il a été décidé que les rémunérations variables des Dirigeants, initialement en hausse du fait de leurs mécanismes de calcul seront en baisse de 25%.

Ces mesures ciblées correspondent aux souhaits des Dirigeants et de l'actionnariat familial dans un contexte si particulier.

Le chiffre d'affaires consolidé au 31 mars est de 147,8 millions d'euros en hausse de 2,9% (soit +1,2% à taux constant). Cependant, compte-tenu du contexte actuel de crise sanitaire, le groupe anticipe une inflexion négative pour les prochains mois.

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES

L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements, provisions et reprises et excluant les autres charges opérationnelles, considérées comme non courantes.

La première application de la norme IFRS 16 a impacté favorablement cet indicateur de performance clé, à hauteur de 3,4 millions pour l'année 2019.

Ainsi le résultat opérationnel courant s'élève à 73.044 milliers d'euros vs 68.848 milliers d'euros en N-1, soit une hausse de 6,09%, l'impact positif de la norme IFRS 16 étant limité à 0,5 millions d'euros pour cet indicateur.

La mise en application de la norme IFRS 16 a eu les impacts suivants au niveau du bilan :

Augmentation de l'actif non courant pour 12,1 millions d'euros

Diminution des capitaux propres à hauteur de 1 million d'euros

Augmentation des passifs courants pour 11,1 millions d'euros

Augmentation des passifs non courants pour 2,4 millions d'euros.