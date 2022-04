Robertet apprécie 2022 d'un oeil prudent

(Boursier.com) — Les résultats de Robertet sur l'année 2021 ont été excellents. Le chiffre d'affaires ressort à 606,08 ME (538,31 ME en 2020) pour un résultat opérationnel courant de 93,58 ME. Le résultat net s'établit à 71,82 ME (50,61 ME en 2020). Le résultat net par action s'affiche à 31,02 euros (21,89 euros en 2020).

Les performances ont été remarquables pour l'entité Robertet Grasse Maison Mère qui fédère la plus grande partie des ressources du Groupe, et génère la plus grande part des résultats financiers de Robertet. Les Etats-Unis sont en bonne progression, et demeurent un contributeur significatif aux résultats du groupe. Pour les autres filiales, la Chine, le Mexique, et l'Angleterre sont en nette progression.

Perspectives

Philippe Maubert réitère sa volonté d'être attentif à des dossiers de croissance externe incluant de réelles synergies.

Au 31 mars 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Robertet est en hausse de +22,2% et de +12,9% à périmètre constant. La division Matières Premières est à +9,3% ; la Parfumerie, toujours très dynamique, est en progression de 20% ; les Aromes de +16,8%. L'activité Health and Beauty est en forte croissance et poursuit son ambitieux plan de développement. Son chiffre d'affaires pour le 1er trimestre 2022 est en croissance de +23%.

Une croissance programmée pour la totalité de l'exercice 2022 pourrait être sur une fourchette de 8 à 10%, incluant une partie de croissance externe. Pour l'année 2022, Robertet se doit néanmoins de tenir compte du contexte international très instable. Le groupe demeure donc prudent.

Dividende

Une Assemblée générale mixte sera convoquée pour le 14 juin 2022 à 11h. Il sera proposé la distribution d'un dividende de 8 euros par titre (5,6 euros l'année précédente).