Robertet anticipe une baisse de 5% de son bénéfice 2020

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2020 de Robertet a été impacté même si pour la période, la société a réussi à assurer une activité de production normale, un service clients performant et des départements de Création et Développement opérationnels. Le chiffre d'affaires de l'année s'établit à 538,31 millions d'euros (554,27 ME en 2019). Il recule de -2,9% en données publiées et de -0,1% à taux constant.

Robertet a fait preuve d'une solide résilience malgré une baisse significative des ventes de Robertet Grasse (-9%), mais avec une bonne stabilité de Robertet USA, une croissance significative de Robertet Asia (+16%) et un développement prometteur de la division Health & Beauty.

Les frais ont été bien maîtrisés et le pourcentage de Marge Brute Produits a été en amélioration grâce à la baisse globale de prix des Matières Premières achetées. L'Ebitda courant devrait être supérieur à celui de 2019.

Le bénéfice net non audité est de l'ordre de 50 ME, inférieur de 5% par rapport à 2019.

Les performances du Groupe sont conformes aux prévisions. 2020 se sera déroulée sous le signe du Covid 19 qui a été pénalisant , indique le Conseil d'Administration de Robertet.

Les résultats 2020 définitifs seront publiés avant le 30 avril 2021.