Robertet : activité conforme aux prévisions

Robertet : activité conforme aux prévisions









Crédit photo © Robertet

(Boursier.com) — Sur l'exercice 2019, les performances du Groupe Robertet ont été conformes aux prévisions avec une croissance de 9,2% de la Division Arômes, de 4,4% de la Parfumerie et de 2% pour la Division Ingrédients Naturels. La Division Health and Beauty, bien que de taille encore peu significative, poursuit son expansion.

Le chiffre d'affaires s'établit à 554,27 millions d'euros (524,9 ME en 2018), soit +5,6% de croissance publiée (+3,3% à périmètre et taux constants). Pour la ventilation d'activité, l'Europe et les Etats-Unis demeurent prépondérants, représentant, respectivement 35% et 36% du chiffre d'affaires consolidé.

Avec une bonne maîtrise des frais, la marge brute est en amélioration. Le bénéfice net, non audité, serait de l'ordre de 53 ME est en augmentation de 2%. L'Ebitda devrait avoir une croissance supérieure à celle du chiffre d'affaires.

Les résultats définitifs de Robertet seront publiés avant le 30 avril 2020.