Robertet : acquisition en Espagne

(Boursier.com) — Robertet annonce l'acquisition d'Aroma Esencial, société basée à Gérone en Espagne, spécialisée dans la transformation de produits naturels comme le vétiver, le patchouli, le cèdre, l'ylang-ylang et d'autres produits stratégiques de l'industrie aromatique.

"Aroma Esencial dispose d'un grand savoir-faire, d'un outil industriel haut de gamme de fractionnement et de distillation moléculaire et d'une gamme de produits stratégiques pour la parfumerie fine. Le Groupe Robertet est fier d'accueillir Aroma Esencial et de poursuivre la production d'ingrédients de haute qualité pour toujours mieux répondre à la demande de nos clients", commente le Français.