Robertet acquiert Omega Ingredients

(Boursier.com) — Robertet vient d'acquérir Omega Ingredients, une société basée au Royaume-Uni, spécialisée dans la création d'arômes et ingrédients d'origine naturelle et de haute qualité pour l'industrie alimentaire et des boissons.

Cet investissement réaffirme la volonté du Groupe Robertet de conforter sa position de leader mondial des solutions naturelles pour arômes en renforçant sa position sur le marché britannique.

Ce rapprochement crée de nouvelles synergies au sein du groupe afin de mieux répondre aux demandes de clients émergents, identifiés pour notre croissance future. Omega Ingredients bénéficiera de l'expertise industrielle des naturels et de la créativité de Robertet, renforçant les valeurs communes qui ont toujours fait d'Omega une entreprise à la fois unique et performante.