Robertet : 5 euros de dividende par action

Crédit photo © Robertet

(Boursier.com) — Les actionnaires de Robertet sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le 24 juin 2020 à 11h à huis clos au siège social de la société à Grasse.

L'avis de réunion valant convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Balo du 8 mai. Les documents prévus au Code de commerce ont été publiés sur le site internet de la société, conformément aux dispositions réglementaires applicables. Ces documents sont tenus à disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables. Le rapport de gestion, le rapport sur le gouvernement d'entreprise, ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes et les informations devant être contenues dans le rapport annuel présenté à l'assemblée générale des actionnaires, sont inclus dans le rapport financier annuel de la société et en ligne sur le site internet de la société.

Le Conseil d'Administration de Robertet a proposé de fixer le dividende à 5 euros par action (5,6 euros par action au titre de 2018). Le paiement du dividende de l'exercice 2019 sera assuré à compter du 6 juillet 2020 par Caceis Corporate trust.