Robertet : 1000 euros !

(Boursier.com) — Malgré le risque sanitaire, le Groupe Robertet, s'appuyant sur ses solides fondamentaux a obtenu des résultats satisfaisants. Le chiffre d'affaires consolidé a se monte à 538,32 millions d'euros, en diminution de -2,9% (554,27 ME en 2019). A taux de change constant, ce chiffre est stable.

L'augmentation de l'Ebitda courant est particulièrement favorable. Il grimpe de +2,3% à 96,47 ME, représentant près de 18% du chiffre d'affaires. Les résultats ont été très corrects, bénéficiant de la modération des frais généraux et du prix des Matières Premières. Le bénéfice net consolidé s'est établit à 50,62 ME, en diminution de -4,6% (53 ME en 2019).

Ces chiffres reflètent une amélioration très sensible de la trésorerie nette du Groupe sur l'année 2020 ainsi qu'un niveau toujours élevé et croissant de ses fonds propres consolidés. La trésorerie nette de 63,6 ME permet au Groupe d'envisager ses investissements futurs.

Une Assemblée générale mixte sera convoquée à huis clos pour le 9 juin à 11h, compte tenu des mesures de restriction sanitaire. Il sera proposé la distribution d'un dividende de 5,6 euros par titre (5 euros l'année précédente), retrouvant le niveau d'avant Covid.

Pas de perspectives chiffrées

Le chiffre d'affaires consolidé au 31 mars 2021 ressort à 145,5 ME, en baisse de -3,1%, ne remettant pas en cause les perspectives de l'année 2021. A taux de change constant, le chiffre d'affaires consolidé est en légère augmentation de +0,9%. Les ventes en USD représentant 42,8% du chiffre d'affaires consolidé des 3 premiers mois de l'exercice.

Il n'y a pas de variation de périmètre par rapport au 1er trimestre 2020.

Parmi les dernières notes d'analystes, Midcap Partners a remonté le curseur de 950 à 985 euros, tout en restant 'neutre' sur le dossier.