RMC Sport, SFR et Altice France offrent aux jeunes de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE)

(Boursier.com) — Compte tenu du couvre-feu en vigueur dans 8 métropoles françaises, Altice France a décidé d'offrir aux résidents des structures collectives de l'ASE 100 abonnements à RMC Sport afin de les aider à traverser cette période. Les jeunes auront ainsi la possibilité de suivre gratuitement les plus grandes compétitions sportives et la Ligue des Champions !

Les 100 premières structures ayant envoyé un mail suite à la vidéo diffusée par RMC Sport et par Mohamed Bouhafsi ont d'ores et déjà reçu leur abonnement gratuit pour toute la saison au bouquet RMC Sport et pourront suivre la Ligue des Champions dès le premier jour. Les nombreux établissements bénéficiaires sont situés partout en France, notamment dans les départements des Alpes-Maritimes, d'Eure-et-Loir, des Hautes-Alpes, de l'Ile-de-France, de la Moselle, du Morbihan et du Nord.

Cette opération s'inscrit dans la continuité du partenariat noué pendant la période de confinement entre SFR et le Secrétariat d'Etat chargé de la Protection de l'Enfance, visant à fournir aux structures collectives de l'ASE une connexion Très Haut Débit. Grâce au don de 500 box 4G équipées de cartes SIM, comprenant 200 Go de data par mois, pendant 4 mois, plus de 5.000 enfants et adolescents protégés ont ainsi pu échanger avec leurs enseignants et suivre l'intégralité des cours dispensés par visio-conférence.