Rivian va muscler sa capacité de production

(Boursier.com) — Rivian , le constructeur américain de véhicules électriques, dont la capitalisation boursière de près de 100 milliards de dollars sans chiffre d'affaires significatif fait beaucoup jaser à Wall Street, va considérablement renforcer sa capacité de production. Citant des sources, The Detroit News rapporte que Rivian envisage d'annoncer qu'il construira une usine d'assemblage de véhicules et de batteries en Georgie lors d'un événement jeudi. La société a également envisagé des sites au Texas et en Arizona.