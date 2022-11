Rivian, un rival crédible pour Tesla ?

(Boursier.com) — Rivian Automotive, le concepteur californien de véhicules électriques, s'enflammait de 8% après bourse hier soir à Wall Street suite à sa publication trimestrielle. Pourtant, le groupe a livré des pertes accrues et prévenu que les difficultés d'approvisionnement allaient persister. Mais les opérateurs ont préféré relever un déficit moins lourd qu'attendu. De plus, Rivian a maintenu ses objectifs de production pour 2022.

Les marchés font donc preuve d'une belle clémence, alors que la perte nette trimestrielle de Rivian est tout de même ressortie à 1,72 milliard de dollars, contre 1,23 milliard un an avant. La perte ajustée par action a été de 1,57$, contre 1,82$ de consensus. Les revenus trimestriels ont atteint 536 millions de dollars, contre 552 millions de dollars en moyenne espérés par les analystes. Le groupe tente par ailleurs de préserver sa trésorerie en repoussant certaines dépenses à 2023. Rivian a d'ailleurs réduit son estimation annuelle de dépenses de capitaux à 1,75 milliard de dollars, contre 2 milliards auparavant. Sur le troisième trimestre, le constructeur a livré 7.363 véhicules, contre 4.467 unités pour le trimestre antérieur. La production à neuf mois s'affiche à environ 14.000 véhicules et le groupe renforce sa capacité à Normal, dans l'Illinois. Le groupe maintient un objectif annuel de production de 25.000 unités, objectif qui rappelons-le tout de même, avait été divisé par deux plus tôt cette année du fait des perturbations de supply chain.

Rivian, sur un secteur... surchargé des startups de l'automobile électrique, et alors que même le géant Tesla vacille en bourse sur fond de cessions d'actions d'Elon Musk, parvient apparemment à convaincre certains investisseurs. En comparaison d'autres jeunes pousses du compartiment, Rivian bénéficie de plusieurs atouts. Le groupe peut compter sur ses liens avec Amazon, son plus important investisseur, avec qui il a signé un contrat pour 100.000 vans électriques. En outre, le groupe d'Irvine dispose d'un matelas de cash confortable, qui se situait encore à 13,8 milliards de dollars en fin de trimestre, contre 14,9 milliards de dollars un trimestre plus tôt. Néanmoins, la consommation de cash du groupe reste extrêmement conséquente, et l'épais matelas pourrait rapidement se dégonfler si le groupe ne parvient pas à maintenir ou accélérer sa croissance.

Rivian, introduit à Wall Street l'an dernier et dont la capitalisation boursière avait atteint les 100 milliards de dollars sans chiffre d'affaires significatif, est depuis retombé. Le titre perd près des trois quarts de sa valeur en un an et 78% depuis l'IPO. La plateforme R2 des nouveaux véhicules du groupe devrait entrer en production en 2026, un an plus tard que prévu, au sein de l'usine de 5 milliards de dollars en construction en Géorgie.