Rivian s'effondre après les pertes trimestrielles

(Boursier.com) — Rivian retombait hier soir de 13% supplémentaires après bourse à Wall Street sous les 36$. Depuis ses pics de novembre, le titre du concepteur de véhicules électriques a été divisé par trois ! Hier soir, le constructeur américain de voitures électriques a raté le consensus de place en termes de revenus et de profits sur le trimestre clos. Il a en outre ajusté ses objectifs de production, toujours victime des problèmes d'approvisionnement. La perte trimestrielle a dépassé les 2 milliards de dollars. Les contraintes de supply chain plombent les perspectives, le groupe estimant qu'elles pourraient réduire ses ambitions 2022 de production de moitié, à 25 000 véhicules.

Au 8 mars, Rivian a construit 1 410 véhicules cette année et 2 425 depuis le début de sa production. Pour le quatrième trimestre, le groupe a affiché une perte nette de 2,46 milliards de dollars soit 4,83$ par titre, contre 353 millions de dollars un an avant. Les revenus n'ont représenté que 54 millions de dollars, contre 60 M$ de consensus. A court terme, le groupe se montre pessimiste. Néanmoins, une reprise significative de la production est attendue au deuxième trimestre pour le van EDV-700 destiné à Amazon - qui détient 20% du capital et a commandé pas moins de 100 000 vans. La production d'un nouveau van pour Amazon, l'EDV-500, de taille plus réduite, est attendue plus tard dans l'année.