Rivian s'effondre après les annonces

(Boursier.com) — Rivian chute de 9% avant bourse à Wall Street, après avoir déjà abandonné 5,3% hier jeudi. La start-up de véhicules électriques soutenue par Amazon a annoncé hier son intention de bâtir une usine de 5 milliards de dollars en Géorgie, sa deuxième usine d'assemblage aux États-Unis, afin de doper sa production. Pour ses premiers résultats trimestriels publiés depuis son introduction en bourse du mois dernier, Rivian, qui capitalise encore plus de 90 milliards de dollars, a enregistré une perte nette de 1,2 milliard de dollars au troisième trimestre. Rivian s'attend par ailleurs à ce que la production s'affiche inférieure de quelques centaines de véhicules par rapport à son objectif de 1 200 pour 2021. Enfin, les chiffres de pré-commandes ont quelque peu déçu.

"Lancer et augmenter la production de trois véhicules différents en quelques mois est un défi incroyablement difficile", a nuancé le directeur général du constructeur, R.J. Scaringe. Les problèmes cités comprennent les contraintes de la chaîne d'approvisionnement mondiale, la pandémie, un marché du travail tendu et des soucis à court terme liés à la construction de modules de batteries électriques. Scaringe a ajouté que Rivian se concentrait sur l'avancement du calendrier d'augmentation de la production de ses véhicules. Le pick-up a été lancé en septembre et le SUV cette semaine, et Rivian a livré 386 des 652 véhicules qu'il a construits. Le groupe prévoit d'expédier les premiers vans à Amazon ce mois-ci.

Rivian a fait ses débuts sur le Nasdaq le mois dernier dans le cadre de la plus grande "IPO" (introduction) au monde de 2021. Le groupe a levé près de 14 milliards de dollars lors de l'introduction en bourse, pour financer sa croissance future, en plus des 10,5 milliards de dollars qu'il avait levés en privé auprès d'investisseurs tels qu'Amazon ou que Ford. Amazon détient 20% de Rivian et Ford 12%. La société basée à Irvine, en Californie, a souffert avec les lancements de son pick-up R1T, de son SUV R1S et de son van de livraison pour Amazon, alors que les pénuries de puces ont frappé les constructeurs du monde entier.