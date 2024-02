Rivian s'écroule à Wall Street

(Boursier.com) — Rivian , le concepteur américain de véhicules électriques, abandonne 15% en pré-séance à Wall Street. Le groupe vient en effet de réduire ses prévisions de production et de faire état de plans de réduction d'effectifs. Sur le trimestre clos, le groupe a réalisé des revenus de 1,32 milliard de dollars contre 1,25 milliard de consensus, alors que la perte ajustée par action est ressortie plus lourde que prévu à 1,36$. La perte d'Ebitda ajusté a été de 1,096 milliard de dollars, quelque peu réduite en comparaison du niveau de 1,46 milliard de dollars de l'an dernier, mais plus importante que prévu. La perte nette a représenté 1,52 milliard. RJ Scaringe, DG de Rivian, souligne les progrès réalisés en 2023 malgré les difficultés économiques.

Cependant, les objectifs 2024 de production de véhicules sont très décevants à 57.000 unités seulement, contre 80.000 auparavant estimé et 57.232 en 2023. La perte d'Ebitda ajusté 2024 est attendue à 2,70 milliards de dollars. Citant l'incertitude économique, le groupe va supprimer 10% de ses effectifs. A fin décembre, la situation de cash et équivalents était de 7,86 milliards de dollars.