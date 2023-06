Rivian s'accorde avec Tesla pour son réseau de superchargeurs

(Boursier.com) — Rivian a accepté d'adopter la norme de charge de Tesla, suivant en cela Ford et General Motors qui ont déjà conclu des accords similaires ces dernières semaines. Le constructeur américain de véhicules électriques Rivian a ainsi déclaré que ses clients allaient pouvoir accéder à 12.000 superchargeurs Tesla avec adaptateurs aux États-Unis et au Canada, et ce dès le printemps 2024. Le groupe californien, qui possède son propre petit réseau de chargeurs rapides, créera par ailleurs un port de charge compatible Tesla pour ses véhicules à partir de 2025. "Nous préférons le connecteur Tesla, qui est plus compact, et nous y voyons également une opportunité de tirer parti de l'infrastructure de charge qu'ils ont construite", a indiqué le DG de Rivian, RJ Scaringe, dans une interview accordée à Reuters.

Tesla continue donc de marquer des points avec son réseau. Hier, BTC Power a déclaré qu'il ajouterait la norme de Tesla à ses chargeurs électriques. Le Texas a indiqué qu'il exigerait que les stations de recharge soutenues par l'État incluent la prise de Tesla. Hyundai Motor a lui aussi précisé qu'il envisagerait de rendre ses véhicules compatibles avec la norme de Tesla. Tesla avait déjà conclu des accords récents avec General Motors et Ford. Le groupe d'Elon Musk devrait donc tirer profit de la vente d'électricité à un plus grand groupe de conducteurs de véhicules électriques. Notons que Rivian a tout de même déclaré qu'il continuerait à étendre son propre réseau de recharge rapide. En 2021, il avait présenté des plans pour plus de 3.500 bornes. Enfin, Scaringe a déclaré que le réseau de Rivian allait adopter également les prises standard de Tesla. Le titre Rivian terminait hier soir en hausse de 5,5% à Wall Street. Tesla prenait encore 5,3%.