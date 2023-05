Rivian, rival crédible pour Tesla ?

(Boursier.com) — Après les publications décevantes de Lucid et Fisker, c'était hier soir au tour de Rivian, autre petit constructeur américain de véhicules électriques, de dévoiler ses comptes. Le groupe californien n'a quant à lui pas démérité, réduisant ses pertes financières au premier trimestre fiscal et dépassant le consensus de revenus. Rivian a aussi réaffirmé ses estimations en termes de production. Hier soir, le groupe a ainsi dévoilé une perte ajustée par action de 1,25$ et des revenus de 661 millions de dollars, alors que Wall Street tablait sur un déficit proche de 1,6$ par titre et des ventes de 652 millions de dollars. Les revenus ont décliné séquentiellement, mais ils ont été multipliés par plus de six en glissement annuel. Rivian a aussi confirmé sa guidance annuelle de production de 50.000 unités. Le groupe prévoit une perte annuelle d'Ebitda ajusté de 4,3 milliards, contre 5,2 milliards un an avant. A la fin du trimestre clos, le groupe disposait de 11,24 milliards de dollars de cash et équivalents.