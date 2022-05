Rivian rebondit après les comptes

(Boursier.com) — Rivian reprenait plus de 5% après bourse hier soir suite à sa publication financière trimestrielle à Wall Street. Le management a estimé que la pénurie de 'puces' automobile devrait s'apaiser cette année. Le concepteur de véhicules électriques a affiché sur le trimestre clos une perte par action de 1,77$, pour des revenus inférieurs aux attentes à 95 millions de dollars. La perte ajustée, à 1,43$ par titre, est proche des attentes. La perte nette totalise 1,6 milliard. Néanmoins, Rivian confirme son objectif de livraisons de 25 000 unités cette année en dépit des contraintes de supply chain. Le constructeur automobile californien d'Irvine a construit environ 5 000 véhicules depuis le lancement de la production en septembre, dont 2 553 unités sur le seul premier trimestre, pour 1 227 livraisons.

Rivian dispose de 17 milliards de dollars de trésorerie et estime avoir la capacité de produire 150 000 unités. Le groupe constate une "incroyable demande" pour ses véhicules électriques et prévoit un véhicule moins cher dans le futur, assurant son positionnement en vue d'une croissance significative dans les prochaines années. "Nous ne pourrions pas être plus confiants", a assuré le directeur général, RJ Scaringe.