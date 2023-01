Rivian rate son objectif de production

(Boursier.com) — Rivian , le concepteur américain de véhicules électriques soutenu par Amazon, a raté son objectif de production 2022, mais le titre réagit plutôt bien avant bourse à Wall Street pour l'heure. Rivian a produit 10 020 véhicules sur le seul quatrième trimestre et 24 337 unités sur l'ensemble de l'année 2022, alors que le groupe envisageait 25 000 unités selon ses dernières estimations. Le groupe avait divisé par deux son objectif antérieur de 50 000 unités mi-2022. Son usine de Normal, Illinois, a par ailleurs livré 20 332 véhicules l'année dernière. Rivian souffre comme d'autres acteurs sectoriels des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Le groupe avait déçu en décembre en annulant pour l'heure ses plans d'alliance dans les vans en Europe avec Mercedes-Benz.

Dans un e-mail envoyé aux employés hier, le directeur général de Rivian, R.J. Scaringe, a déclaré que la société avait construit 25 051 véhicules à Normal, mais n'en comptait que 24 337 comme "sortis de l'usine", c'est-à-dire autorisés à être livrés aux clients. Plus de 700 véhicules à la fin de l'année dernière attendaient en effet des pièces, une validation software, un alignement des roues et le chargement, selon Scaringe, et donc "ne pouvaient pas être pris en compte dans nos chiffres officiels".