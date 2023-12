Rivian flambe à Wall Street avec AT&T

(Boursier.com) — Rivian , le concepteur américain de véhicules électriques, s'est enflammé hier soir de 14% sur les 22$ à Wall Street, à l'annonce d'un accord commercial avec l'opérateur télécom AT&T, qui va donc acquérir des véhicules Rivian pour sa flotte dans le cadre d'un programme pilote. Le nombre de véhicules qu'AT&T achèterait n'est pas connu. "Nous sommes ravis d'acheter des véhicules électriques Rivian pour notre flotte. Ce projet pilote est une autre étape importante dans nos efforts continus en faveur du développement durable, en réduisant notre empreinte carbone et en adoptant un avenir plus propre pour nos opérations", a déclaré Hardmon Williams, vice-président senior des solutions connectées d'AT&T. Le mois dernier, Rivian avait indiqué qu'il n'était plus tenu de vendre exclusivement ses vans de livraison électriques à son actionnaire Amazon. Rivian prévoit toujours de produire 100.000 camionnettes de livraison pour Amazon, conformément à un accord antérieur, et a déjà livré 10.000 unités au géant du commerce en ligne.

Notons que Rivian et AT&T ont aussi annoncé qu'AT&T serait le fournisseur exclusif de connectivité Internet de Rivian pour tous les véhicules commerciaux aux États-Unis et au Canada.