Rivian émet pour 1,3 milliard de dollars de 'green bonds'

(Boursier.com) — Rivian Automotive, le constructeur américain de véhicules électriques soutenu par Amazon, prévoit de vendre des obligations vertes pour 1,3 milliard de dollars, alors que l'affaiblissement de la demande et les coûts élevés pèsent sur les liquidités des petits rivaux de Tesla. Les investisseurs initiaux auront une option pour acheter 200 millions de dollars supplémentaires d'obligations pour règlement 13 jours après l'émission des obligations, a déclaré Rivian. Ces capitaux aideront à faciliter le lancement de la famille de véhicules R2 de Rivian. La dette convertible était "un coût optimal du capital par rapport à la vente de titres aux niveaux actuels", a indiqué à Reuters un porte-parole du constructeur d'Irvine, Californie, qui fabrique des camionnettes électriques et des SUV. Le groupe disposait au dernier décompte d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 11,6 milliards de dollars à fin décembre, contre 13,3 milliards un trimestre avant. Afin de réduire ses coûts, l'entreprise a licencié le mois dernier 6% de ses effectifs.