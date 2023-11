Rivian dope ses prévisions de production et s'émancipe d'Amazon

(Boursier.com) — Rivian , le concepteur américain de véhicules électriques, monte en puissance. Le titre est attendu en hausse à Wall Street, alors que le groupe a publié hier soir des résultats supérieurs aux attentes de marché, relevant par ailleurs ses objectifs de production. Le groupe a aussi fait état de la fin de son accord d'exclusivité avec Amazon. Ainsi, Rivian va permettre à d'autres compagnies d'acquérir ses véhicules de livraison et "d'électrifier" ainsi leurs flottes. L'accord avec Amazon avait été conclu en 2019 et fournissait au colosse du commerce en ligne une exclusivité de quatre ans. Le groupe californien d'Irvine a aussi confirmé son engagement de 100.000 véhicules électriques vis-à-vis d'Amazon d'ici 2030. 10.000 ont été déployés à ce stade.

Pour son troisième trimestre fiscal, Rivian a affiché des revenus de 1,34 milliard de dollars contre 1,31 milliard de consensus. La perte par action s'établit quant à elle à 1,19$, contre -1,32$ de consensus de marché. Les revenus ont ainsi progressé de près de 20% en comparaison du trimestre antérieur et de 150% en comparaison de l'an dernier. L'Ebitda ajusté est ressorti en pertes de 942 millions de dollars, mais les marchés redoutaient un déficit encore plus important. Rivian a aussi relevé son estimation de production annuelle à 54.000 unités, contre 52.000 auparavant, du fait des progrès des lignes de production et des meilleures perspectives d'approvisionnement. La perte d'Ebitda ajusté sur l'année est attendue désormais à 4 milliards, contre 4,2 milliards auparavant. La guidance de dépenses de capitaux est réduite à 1,1 milliard de dollars.