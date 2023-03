Rivian dévisse à Wall Street, alors que la production déçoit

(Boursier.com) — Rivian , le concepteur américain de voitures électriques soutenu par Amazon, plongeait de 10% après bourse à Wall Street hier soir. Le groupe a raté en effet le consensus de revenus sur le trimestre clos. De plus, il table sur une production de 50.000 véhicules cette année, ce qui ressort nettement inférieur aux attentes des analystes. RJ Scaringe, le patron du groupe, évoque la contrainte de l'offre, qui resterait de loin la plus importante, avec des problèmes persistants de chaîne d'approvisionnement et de coûts d'expédition des pièces. Ces challenges pourraient persister cette année. Sur son quatrième trimestre fiscal, le constructeur affiche une perte de 1,7 milliard de dollars et 1,87$ par titre, contre 2,5 milliards de dollars un an plus tôt. Les revenus sont ressortis à 663 millions de dollars, contre 54 millions un an avant. Le consensus FactSet était de 724 millions de revenus et 1,96$ de perte par action. Sur l'ensemble de l'année 2022, Rivian a affiché un déficit de 6,7 milliards de dollars.

Rivian, qui a produit 24.337 véhicules l'an dernier, envisage 50.000 unités en 2023. Le management indique que le backlog de commandes est "très robuste".