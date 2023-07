Rivian Automotive : un deuxième trimestre rassurant

(Boursier.com) — Tesla fait les gros titres mais Rivian Automotive, son petit concurrent, se distingue également ce lundi. Le concepteur californien de véhicules électriques, qui est encore confronté à des difficultés d'approvisionnement, a réitéré son objectif de production annuelle de 50.000 unités après avoir livré 12.640 véhicules au deuxième trimestre, soit 59% de plus qu'il y a un an. La startup basée à Irvine, en Californie, a produit 13.992 véhicules dans son usine de Normal, dans l'Illinois, au cours de la même période, soit 4.597 de plus qu'au premier trimestre.

Après des débuts euphoriques à Wall Street, le titre a plongé de plus de 80% en 2022. Il grimpe de près de 9% à l'ouverture des marchés ce lundi.