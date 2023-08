Rivian Automotive : augmente son objectif de production annuelle

(Boursier.com) — Rivian Automotive évolue peu en pré-séance alors que le constructeur a relevé sa prévision de production annuelle et que son directeur général a déclaré que le groupe disposait de suffisamment de liquidité pour tenir jusqu'en 2025. Le groupe vise désormais la production de 52.000 véhicules en 2023, soit 2.000 de plus que précédemment. Il table par ailleurs sur un Ebitda ajusté négatif de 4,2 Mds$ sur l'exercice, soit 100 M$ de moins que précédemment. Le concepteur californien de véhicules électriques a essuyé une perte ajustée par action de 1,08$ au deuxième trimestre contre 1,62$ un an plus tôt et un consensus de -1,37$, pour des revenus de 1,12 Md$ (1,01 Md$ de consensus). Comme ses concurrents, Rivian est confronté à des problèmes d'approvisionnement, à une concurrence croissante et à des problèmes de coûts qui l'ont conduit à supprimer des emplois.

"L'entreprise a une faible marge d'erreur dans tous les aspects de son activité. Sa production limitée et son historique commercial laissent beaucoup à voir", affirme à 'Bloomberg' Colin Langan, analyste chez Wells Fargo. "Rivian doit prouver qu'il peut acquérir des clients tout en maintenant de faibles coûts publicitaires".