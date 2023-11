Rivian : 15 milliards de dettes pour son usine de Géorgie ?

(Boursier.com) — Rivian , le constructeur américain de véhicules électriques rival de Tesla, prévoit de lever près de 15 milliards de dollars de dette pour faire construire un site de production en Géorgie. Ce nouveau site doit employer plus de 7.500 personnes et construire à terme 400.000 véhicules par an. Les obligations seront émises par le Département du développement économique de Géorgie et la Joint Development Authority des comtés de Jasper, Morgan, Newton et Walton. Rivian a accepté d'acheter les obligations au fur et à mesure de leur émission. Le constructeur a aussi accepté de payer un minimum de près de 300 millions de dollars d'impôts fonciers jusqu'en 2047.