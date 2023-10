Rite Aid s'inscrit en faillite aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Rite Aid, la chaîne pharmaceutique américaine, s'est comme attendu inscrite sous protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux Etats-Unis. Le groupe entend restructurer sa dette et fermera plus de magasins. Dans le cadre d'un processus supervisé par la cour, Rite Aid a reçu des engagements pour 3,45 milliards de dollars de nouveaux financements. Le groupe a par ailleurs conclu un accord de restructuration avec des obligataires seniors et nommé Jeffrey S. Stein au poste de directeur général, citant son expertise en matière de redressement de Sociétés. Le groupe de Philadelphie fait face à plus de 3 milliards de dollars de dette long terme. La situation s'est aggravée suite à l'affaire des opioïdes. S&P Global Ratings avait dégradé le dossier dans sa catégorie spéculative ('junk') en août, citant l'endettement important arrivant à échéance à partir de 2025 et des réclamations potentiellement importantes résultant de poursuites liées aux opioïdes. Dans sa demande de chapitre 11 du 15 octobre, Rite Aid listait des actifs et passifs compris entre 1 et 10 milliards de dollars.