Rite Aid : compliqué ?

(Boursier.com) — Rite Aid, la chaîne américaine de pharmacies, corrige avant bourse à Wall Street, après une perte trimestrielle moins lourde que prévu mais des revenus inférieurs aux attentes. Les perspectives annuelles sont lourdement déficitaires. Sur le second trimestre fiscal, le groupe fait état d'une perte de 100 millions de dollars et 1,86$ par titre, contre 13 millions de dollars un an avant. Néanmoins, le déficit a été creusé par des coûts accrus de litiges, sans quoi il serait ressorti moins conséquent que prévu. Le groupe évoque une forte exécution dans l'administration de vaccins Covid-19. Pourtant, ses revenus sont inférieurs au consensus, en hausse timide de 2% sur les opérations poursuivies à 6,11 milliards de dollars. La perte ajusté trimestrielle des opérations poursuivies a été de 22 millions de dollars et 41 cents par titre.