Rio Tinto : Turquoise Hill Resources rejette l'offre de rachat

(Boursier.com) — Coup dur pour Rio Tinto et son directeur général Jakob Stausholm. Turquoise Hill Resources a repoussé une offre de 2,7 milliards de dollars du géant minier anglo-australien qui souhaitait mettre la main sur la totalité du capital de la firme canadienne, qui détient notamment une participation majoritaire dans l'énorme projet d'extraction de cuivre et d'or d'Oyu Tolgoi en Mongolie. Turquoise Hill Resources, qui a nommé un comité spécial pour examiner l'offre, a conclu que "l'offre de Rio ne reflète pas fidèlement la valeur stratégique fondamentale et à long terme de la participation majoritaire de la société dans le projet Oyu Tolgoi". "L'engagement entre les parties n'a pas abouti à un consensus sur la valeur et le prix ou à une proposition améliorée de Rio Tinto", a précisé la firme québécoise, qui pèse environ 5,3 Mds$ à Toronto, et dont Rio détient déjà 51% du tour de table.

L'offre de Rio avait rencontré l'opposition des principaux actionnaires de Turquoise Hill, y compris l'investisseur activiste Pentwater Capital Management.

"Rio Tinto est déçu par la décision du comité spécial et continue de croire que les termes de la transaction proposée offriraient une valeur attrayante aux actionnaires minoritaires de Turquoise Hill et offriraient la certitude d'une offre entièrement en numéraire à une prime attrayante", a de son côté indiqué le groupe basé à Londres.