Rio Tinto offre désormais 3,1 Mds$ pour la totalité de Turquoise Hill Resources

(Boursier.com) — Rio Tinto ne lâche pas l'affaire. Quelques jours après avoir vu Turquoise Hill Resources repousser son offre de 2,7 milliards de dollars, le géant minier anglo-australien rehausse de 18% sa proposition à 40$ canadiens par titre, soit 3,1 milliards de dollars US. Rio Tinto, qui détient déjà 51% de la firme canadienne, souhaite mettre la main sur la totalité du capital de Turquoise Hill Resources, qui détient notamment une participation majoritaire dans l'énorme projet d'extraction de cuivre et d'or d'Oyu Tolgoi en Mongolie. Le colosse anglo-australien cherche à accroître son exposition aux matières premières dites d'avenir, les ressources naturelles telles que le cuivre et le nickel, qui sont essentielles pour la transition énergétique. L'offre précédente de Rio avait rencontré l'opposition des principaux actionnaires de Turquoise Hill, y compris l'investisseur activiste Pentwater Capital Management.