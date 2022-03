Rihanna peut-elle devenir leader de la lingerie en s'introduisant à Wall Street ?

(Boursier.com) — La chanteuse de 34 ans Rihanna, devenue entrepreneure milliardaire, travaille avec Morgan Stanley et Goldman Sachs sur une introduction en bourse de sa marque de lingerie, Savage X Fenty. L'IPO, qui pourrait avoir lieu dès cette année, pourrait valoriser la société inclusive de Rihanna à plus de 3 milliards de dollars, croit savoir l'agence Bloomberg. La prime de valorisation découle essentiellement de la puissance de la 'marque' Rihanna, plus que d'un historique de ventes éprouvé, relève un spécialiste cité par Forbes. La marque Savage X Fenty n'a elle que moins de cinq ans et ne compte qu'une poignée de magasins physiques en activité.

Savage X Fenty a commencé l'année en annonçant un nouveau round de financement de 125 millions de dollars dirigé par Neuberger Berman, pour soutenir ses premières boutiques américaines et ses plans d'expansion à l'étranger. À ce jour, la société basée à El Segundo, en Californie, a levé 310 millions de dollars. L'année dernière, Rihanna a officiellement rejoint les rangs des milliardaires lorsque Forbes a estimé sa valeur nette à 1,7 milliard de dollars, la majorité de sa richesse provenant de sa société de cosmétiques, Fenty Beauty, d'une valeur d'environ 1,4 milliard de dollars. Rihanna détient une participation estimée à 30% dans la marque de lingerie Savage X Fenty, d'une valeur potentielle de près d'un milliard de dollars si l'IPO se déroulait comme attendu.

Les coprésidentes de Savage X Fenty, Natalie Guzman et Christiane Pendarvis, ont déclaré à Forbes en janvier que la société avait enregistré un taux de croissance annuel composé de... 150% de ses revenus chaque année depuis son lancement en 2018. Les analystes affirment que la renommée de Rihanna n'est pas la seule source de cette croissance. Les thèmes d'autonomisation et d'inclusivité susciteraient également l'intérêt, selon BMO Capital Markets.

Skims, société de shapewear cofondée par Kim Kardashian, a levé 240 millions de dollars en janvier, atteignant une valorisation de 3,2 milliards de dollars. Pendant ce temps, Victoria's Secret connaît un certain renouveau. La société a dépassé les attentes de croissance pour le quatrième trimestre 2021, en hausse de 3,6% d'une année sur l'autre. Une IPO pourrait permettre à la marque de Rihanna de concurrencer plus fortement encore Victoria's Secret, mais cela nécessitera une forte augmentation des volumes et une solide dynamique de distribution, ajoute un spécialiste cité par Forbes.