Richemont : prêt à céder le contrôle de Yoox Net-a-Porter

(Boursier.com) — Richemont , propriétaire de Cartier, qui vient de dévoiler des résultats en forte hausse au premier semestre de son exercice financier, est en pourparlers avec la plateforme de mode en ligne anglo-portugaise Farfetch en vue de lui céder une partie du capital et de renforcer leur partenariat. Richemont, qui a toutes les peines du monde à redresser sa division de commerce électronique, a déclaré que l'objectif était de faire de Yoox Net-a-Porter une plateforme neutre, sans actionnaire de contrôle, et que d'autres investisseurs seraient également invités à s'y joindre.

Le fabricant suisse de produits de luxe a également indiqué qu'il était en pourparlers pour que ses marques rejoignent la place de marché de Farfetch. Ces déclarations interviennent quelques jours après l'entrée du fonds activiste Third Point au capital de la firme suisse.

Richemont a par ailleurs dévoilé ce matin, au titre de son premier semestre fiscal, un bénéfice net de 1,249 milliard d'euros contre 159 ME un an plus tôt, pour des ventes en hausse de 63% à 8,907 milliards d'euros. Des résultats supérieurs aux attentes des analystes. "Le monde de l'après-Covid n'a pas encore émergé. Pour le second semestre de l'année, la volatilité devrait persister, notamment en termes d'inflation et de tensions géopolitiques", a souligné le président du groupe helvète, Johann Rupert.