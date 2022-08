Richemont cède enfin le contrôle de Yoox Net-a-Porter

(Boursier.com) — Confronté aux attaques de Bluebell Capital Partners qui souhaite le voir se concentrer sur la joaillerie et l'horlogerie, Richemont annonce ce matin la cession d'un peu plus de la moitié du capital de Yoox Net-a-Porter (YNAP). La plateforme de mode en ligne anglo-portugaise Farfetch va acquérir 47,5% du tour de table de YNAP alors que l'homme d'affaires émirati Mohamed Alabbar disposera de 3,2% via un de ses véhicules d'investissement. Richemont et Farfetch auront respectivement des options de vente et d'achat permettant à l'acheteur d'acquérir le reste d'YNAP, sous réserve de certaines conditions.

Johann Rupert, président de Richemont, a déclaré : "l'annonce d'aujourd'hui est une étape importante vers la réalisation d'un rêve que j'ai exprimé pour la première fois en 2015 de créer une plateforme en ligne indépendante et neutre pour l'industrie du luxe qui serait très attrayante à la fois pour les marques de luxe et leur clientèle exigeante. Nous savions alors que si nous voulions contrôler notre propre destin et protéger le caractère unique de l'industrie du luxe telle qu'elle était numérisée, nous aurions besoin de collaborer car la tâche était trop grande pour nous seuls".

Richemont recevra entre 53 millions et 58,5 millions d'actions Farfetch de classe A représentant 10% à 11% du capital social entièrement dilué du groupe américain. Après des mois de spéculations, l'accord proposé permettra à Richemont de céder le contrôle de son unité en ligne qui a constamment perdu de l'argent. Elle sera traitée comme une activité abandonnée et la société suisse comptabilisera une charge non-cash d'environ 2,7 milliards d'euros.